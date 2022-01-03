Аравийская коалиция сообщила о захвате хуситами грузового судна, шедшего под флагом ОАЭ

КАИР, 3 января. /ТАСС/. Возглавляемая Эр-Риядом аравийская коалиция сообщила в понедельник, что шедшее под флагом ОАЭ грузовое судно было захвачено неподалеку от йеменского портового города Ходейда мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах".

"Грузовое судно "Раваби" под флагом ОАЭ было захвачено отрядами хуситов в районе порта Ходейды. Судно направлялось с [йеменского] острова Сокотра в [саудовский] город Джизан. Оно доставляло медикаменты и оборудование для саудовской больницы на Сокотре. <...> Мы принимаем все необходимые меры, чтобы дать отпор пиратским действиям хуситов", - цитирует заявление коалиции телеканал Al Arabiya.

"Ансар Аллах" подтвердило захват грузового судна. Соответствующая запись опубликована в понедельник в Twitter на странице представителя ВС мятежников бригадного генерала Яхьи Сарии.

"Нашими отрядами было успешно захвачено эмиратское военное грузовое судно с боевой техникой на борту, которое вошло в территориальные воды Йемена без какой-либо лицензии для совершения враждебных действий, направленных против безопасности и стабильности йеменского народа", - указал представитель хуситов.​​​​​​

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Затяжной конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.

Хуситы систематически осуществляют атаки посредством баллистических ракет и заминированных беспилотников, главной целью которых остаются Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная.