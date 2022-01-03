Париж внесет позитивный вклад в работу конференции по действию ДНЯО

ПАРИЖ, 3 января. /ТАСС/. Франция намерена внести позитивный вклад в проведение десятой конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом сообщили в понедельник в Елисейском дворце в связи с публикацией Россией, Китаем, США, Великобританией и Францией совместного заявления о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений.

"Франция намерена внести позитивный вклад в проведение десятой конференции по рассмотрению действия ДНЯО и сохранить главенство договора в каждой из сфер его применения: ядерное разоружение, нераспространение ядерного оружия и мирное использование атомной энергии", - подчеркнули в Елисейском дворце.

Париж выступает за сохранение главенства Договора о нераспространении ядерного оружия по каждой из сфер его применения.

Париж координирует работу пятерки ядерных держав по подготовке десятой конференции по рассмотрению действия ДНЯО.