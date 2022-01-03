{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Париж внесет позитивный вклад в работу конференции по действию ДНЯО

ПАРИЖ, 3 января. /ТАСС/. Франция намерена внести позитивный вклад в проведение десятой конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом сообщили в понедельник в Елисейском дворце в связи с публикацией Россией, Китаем, США, Великобританией и Францией совместного заявления о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений.

"Франция намерена внести позитивный вклад в проведение десятой конференции по рассмотрению действия ДНЯО и сохранить главенство договора в каждой из сфер его применения: ядерное разоружение, нераспространение ядерного оружия и мирное использование атомной энергии", - подчеркнули в Елисейском дворце.

Париж выступает за сохранение главенства Договора о нераспространении ядерного оружия по каждой из сфер его применения.

Париж координирует работу пятерки ядерных держав по подготовке десятой конференции по рассмотрению действия ДНЯО.

Глава Молдавии заявила, что хотела усыновить ребенка, но не смогла из-за занятости
Майе Санду 49 лет, она не замужем и не имеет детей
Читать полностью