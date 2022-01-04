МИД КНР считает, что РФ и США должны сократить свои ядерные арсеналы

ПЕКИН, 4 января. /ТАСС/. Пекин считает, что Москва и Вашингтон обязаны уменьшить свои ядерные арсеналы. Об этом во вторник на пресс-конференции заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

"США и России по-прежнему принадлежат 90% ядерных боеголовок на планете, они должны раз и навсегда юридически обязательным образом сократить свои ядерные арсеналы", - сказал Фу Цун.

По его словам, Пекин твердо убежден в необходимости предотвращения дальнейшего распространения ядерного оружия. "Мы утверждаем, что в ядерных войнах нельзя победить и их нельзя вести", - отметил представитель МИД КНР.

"Китай всегда придерживался политики неприменения ядерного оружия первым, наш ядерный потенциал поддерживается на самом низком уровне, необходимом для национальной безопасности", - заявил Фу Цун.

В понедельник лидеры пяти ядерных держав и постоянных членов Совбеза ООН - России, Великобритании, Китая, США и Франции - приняли совместное заявление. Они подчеркнули, что считают своей первоочередной ответственностью "недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков". Лидеры уверены, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Они высказались против дальнейшего распространения ядерного оружия и заявили о стремлении "работать со всеми государствами в целях создания атмосферы безопасности".