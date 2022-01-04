СМИ: Зеленский на курорте в Карпатах поселился в одной гостинице с Коломойским

КИЕВ, 4 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский приехал на горнолыжный курорт Буковель, расположенный в Карпатах на западе страны, и разместился в гостинице, где в то же время остановился олигарх Игорь Коломойский с семьей. Об этом сообщает во вторник издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники.

По данным издания, президент прибыл в гостиницу 4 января, охрана разместилась в одном из соседних номеров. На пятом этаже, где поселился Зеленский, отдыхает Коломойский со своим окружением. Семью президента в отеле не видели.

Коломойский сообщил изданию, что не планирует встречаться с Зеленским. "Не слышал, не виделся и не планирую. В 16:00 (17:00 мск) уезжаю", - сказал он изданию.

Коломойский - владелец ряда компаний на Украине, в том числе в нефтегазовой, энергетической, металлургической, авиационной и других отраслях. Он также является совладельцем медиахолдинга, в который входит телеканал "1+1". На нем выходят программы студии "Квартал 95", совладельцем которой был Зеленский.

Закон об олигархах

5 ноября Зеленский подписал закон о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с влиянием олигархов, принятый Верховной радой 23 сентября. Закон предполагает создание реестра лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов), определение порядка включения лиц в реестр и последствий такого включения, введение декларирования публичными служащими контактов с лицами, включенными в указанный реестр. Закон также дает определение олигарха. Таковыми названы лица, имеющие значительное влияние в хозяйственной и политической жизни страны, а также контролирующие основные сегменты медиапространства. Им запрещено делать взносы в поддержку политических партий и участвовать в так называемой большой приватизации.

В конце декабря советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк заявил, что Зеленский не имеет никаких отношений с Коломойским. "Нет, Коломойский уже давно отделен от государства", - сказал Подоляк в ответ на соответствующий вопрос.