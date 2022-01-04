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Париж продолжает вместе с Берлином работу в "нормандском формате"

Представитель МИД Франции подчеркнул, что минские соглашения являются единственной и согласованной основой для долгосрочного урегулирования конфликта в Донбассе

ПАРИЖ, 4 января. /ТАСС/. Франция вместе с Германией продолжает работу в "нормандском формате" для реализации минских договоренностей. Об этом сообщил во вторник журналистам представитель МИД Франции.

"Франция вместе с Германией продолжает свои усилия в рамках "нормандского формата" для всеобъемлющей реализации минских договоренностей", - сказал представитель МИД.

Он подчеркнул, что минские соглашения являются единственной и согласованной основой для долгосрочного урегулирования конфликта в Донбассе.

Ранее источник в администрации президента РФ сообщил, что замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак проведет 6 января в Москве встречу с коллегами по нормандскому формату из ФРГ и Франции. Об этой встрече также информировал МИД Германии, уточнив, что представлять страну будет внешнеполитический советник канцлера Йенс Плётнер.

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