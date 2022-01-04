В генконсульстве РФ в Алма-Ате рассказали об обстановке около него

НУР-СУЛТАН, 4 января. /ТАСС/. Граждане России не обращались за помощью в генеральное консульство РФ в Алма-Ате в связи с проходящими в республике акциями протеста, обстановка в районе генконсульства спокойная. Об этом сообщил во вторник ТАСС дежурный дипломат, 3-й секретарь генконсульства РФ в Алма-Ате Эльдар Ярахмедов.

"В генконсульство РФ в Алма-Ате на вечер 4 января обращений от граждан России на дежурный телефон и электронную почту не поступало. В районе генконсульства обстановка спокойная", - сказал Ярахмедов, отвечая на вопрос о возможных обращениях россиян в связи с проходящими в Казахстане акциями протеста.

2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. По их словам, с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге ($0,27), демонстранты требовали снизить ее до 50-60 тенге ($0,11 - 0,13). Президент поручил правительству срочно рассмотреть ситуацию в регионе с учетом экономической целесообразности и в правовом поле. Правительственная комиссия прибыла в Актау и приступила к работе. Во вторник после встречи с протестующими комиссия объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге ($0,11) за литр в Мангистауской области.

Президент также назначил на 5 января совещание с правительством, сотрудниками своей администрации и "представителями других заинтересованных органов", посвященное социально-экономической ситуации в республике. Позже он со своей странице в Twitter обратился к протестующим с просьбой не следовать деструктивным призывам тех, кто заинтересован в подрыве стабильности и единства общества. Токаев подчеркнул, что требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно, в том числе в ходе совещания в среду.