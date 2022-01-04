Погранслужба Киргизии заявила, что следит за ситуацией в Казахстане

БИШКЕК, 4 января. /ТАСС/. Погранслужба Киргизии следит за развитием ситуации в Казахстане и в случае необходимости будет готова принять меры. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-службы ведомства.

"Погранслужба ГКНБ КР [Госкомитета нацбезопасности Киргизии - прим. ТАСС] отслеживает ситуацию в соседней республике и на приграничной территории. В случае обострения обстановки будут приняты соответствующие меры во взаимодействии с МВД, МЧС и другими госорганами", - приводит текст сообщения агентство 24.kg.

В ведомстве добавили, что на данный момент ситуация на киргизско-казахстанской границе спокойная. Как пояснили в пресс-службе, пограничные подразделения республики, в том числе дислоцированные на этом участке, несут службу в усиленном режиме с 30 декабря 2021 года в связи с празднованием Нового года.

В Казахстане 2 января начались митинги в городах Жанаозен и Актау в Мангистауской области, где жители массово вышли на улицы с призывом снизить цены на сжиженный газ. На место отправилась правительственная комиссия, которая встретилась с участниками акции и сообщила о снижении цены. Президент республики Касым-Жомарт Токаев назначил на 5 января совещание с правительством, сотрудниками своей администрации и "представителями других заинтересованных органов", посвященное социально-экономической ситуации в республике. Позже он на своей странице в Twitter обратился к протестующим с просьбой не следовать деструктивным призывам тех, кто заинтересован в подрыве стабильности и единства общества. Однако, как сообщают пользователи соцсетей, к вечеру вторника протесты, перерастающие в противостояния с силовиками, охватили многие города по всей стране. Официального комментария МВД по ситуации пока не поступало.