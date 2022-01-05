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Госсекретарь США обсудил с главой МИД Саудовской Аравии ситуацию на границе РФ и Украины

Энтони Блинкен и Фейсал бен Фархан Аль Сауд также обсудили вопросы, касающиеся двусторонних отношений и безопасности в регионе, включая Йемен и Судан

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд во вторник обсудили по телефону приписываемое РФ наращивание сил на границе с Украиной. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили наращивание сил Россией вблизи границы с Украиной и другие вопросы, касающиеся двусторонних отношений и безопасности в регионе, включая Йемен и Судан, а также права человека", - говорится в документе.

Ранее во вторник Госдепартамент сообщил, что Блинкен обсудил ситуацию на границе РФ и Украины с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Теги
СШАСаудовская АравияБлинкен, Энтони
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