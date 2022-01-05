СМИ: КНДР запустила одну, предположительно, баллистическую ракету с наземной установки

ТОКИО, 5 января. /ТАСС/. КНДР в среду запустила одну, предположительно, баллистическую ракету с наземной установки в сторону Японского моря. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на данные Комитета начальников штабов Республики Корея.

Отмечается, что южнокорейские военные находятся в контакте с США и продолжают анализировать данные о запуске.

По данным береговой охраны Японии, ракета упала в Японское море. Как отмечает телеканал NHK, место падения, согласно предварительным оценкам, находится за пределами исключительной экономической зоны Японии.

На данный момент японское оборонное ведомство также анализирует информацию об осуществленном в среду КНДР запуске и пока не может предоставить точные данные о месте падения, высоте полета ракеты и других подробностях случившегося.

Последний раз КНДР проводила ракетные испытания в октябре прошлого года. Тогда она осуществила пуск новой баллистической ракеты подводных лодок.