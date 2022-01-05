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Протесты в Казахстане

В Актау не выявили фактов мародерства

В административном центре Мангистауской области в связи с протестами действует режим чрезвычайного положения

НУР-СУЛТАН, 5 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана не выявили фактов мародерства в городе Актау - административном центре Мангистауской области, где в связи с протестами действует режим чрезвычайного положения. Об этом в среду сообщил республиканский телеканал "Хабар-24".

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"Несмотря на введенный режим ЧП, движение в городе, как в обычные дни. Есть информация, что митингующие перекрыли подъезды к городу. По информации пресс-службы акимата (администрации - прим. ТАСС) Мунайлинского района, перекрыта дорога, соединяющая Актау с Мунайлинским районом", - говорится в сюжете телеканала.

Отмечено, что общественный транспорт в городе не работает уже несколько дней. "По словам коменданта, фактов мародерства не зафиксировано. Супермаркеты магазины и кафе в городе не работают. А митингующих на главной площади становится все больше", - отмечается в сюжете.

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