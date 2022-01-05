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Протесты в Казахстане

Граждан Украины призвали воздержаться от поездок в Казахстан

Речь идет о периоде с 5 по 19 января

КИЕВ, 5 января. /ТАСС/. Посольство Украины в Казахстане призвало украинских граждан с 5 по 19 января 2022 года воздержаться от поездок в Казахстан в связи с введением в ряде районов страны чрезвычайного положения. Об этом дипведомство сообщило в среду в Facebook.

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"В связи с введением с 5 января по 19 января 2022 года чрезвычайного положения в Алма-Ате, Алма-Атинской и Мангистауской областях рекомендуем воздержаться от поездок в Казахстан, а гражданам, находящимся на территории Казахстана, воздержаться от посещения мест массового скопления людей", - отмечается в сообщении.

Режим ЧП в ряде районов Казахстана введен в связи с акциями протеста, которые в Казахстане начались 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области (юго-запад страны), где жители митинговали против высоких цен на топливо.

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