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Протесты в Казахстане
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Мининформации Казахстана предупредило СМИ об ответственности за соблюдение законов

Ведомство предупредило об этом же пользователей социальных сетей

НУР-СУЛТАН, 5 января. /ТАСС/. Министерство информации и общественного развития Казахстана предупредило СМИ и пользователей социальных сетей о необходимости соблюдать законодательство в период действия режима чрезвычайного положения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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В ведомстве напомнили, что в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан указами президента Касым-Жомарта Токаева на территории города Алма-Аты, Алма-Атинской и Мангистауской областей введено чрезвычайное положение.

"Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан, выполняющее функции контроля за соблюдением требований законодательства в области средств массовой информации, уведомляет о том, что в условиях чрезвычайного положения усиливается ответственность за нарушения законодательства, в том числе и ответственность средств массовой информации", - говорится в сообщении.

В нем также содержится призыв к пользователям социальных сетей и мессенджеров неукоснительно соблюдать законодательство в условиях чрезвычайного положения, не допускать фактов распространения заведомо ложной информации, а также иной противоправной информации, способной дестабилизировать ситуацию в стране.

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