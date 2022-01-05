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Протесты в Казахстане
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Турция внимательно следит за развитием ситуации в Казахстане

В Анкаре верят, что руководство республики преодолеет кризис

АНКАРА, 5 января. /ТАСС/. Турция внимательно следит за развитием ситуации в Казахстане и верит, что руководство страны преодолеет нынешний кризис. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении турецкого МИД.

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"Мы внимательно следим за акциями протеста в Казахстане, которые начались 2-3 января 2022 года и сегодня утром привели к отставке правительства. Мы придаем большое значение стабильности дружественного Казахстана, желаем мира и спокойствия братскому народу, а также твердо верим, что руководство Казахстана преодолеет этот кризис. Доверяем здравому смыслу народа Казахстана и желаем, чтобы все утихло как можно скорее", - отмечается в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

В МИД Турции также пожелали скорейшего выздоровления тем, кто "был ранен в результате инцидентов, включая силовиков".

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