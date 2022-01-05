{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты в Казахстане

Таксисты в аэропорту Алма-Аты увеличили стоимость поездки в четыре раза

Как сообщает корреспондент ТАСС, обстановка спокойная, документы с внутренних рейсов не проверяют

АЛМА-АТА, 5 января. /ТАСС/. Таксисты в четыре раза завышают цены, чтобы отвезти людей из аэропорта Алма-Аты в охваченный беспорядками город, убедился корреспондент ТАСС.

На эту тему
Протесты в Казахстане. Онлайн
Протесты в Казахстане. Онлайн

В аэропорту обстановка спокойная, документы с внутренних рейсов не проверяют. Усиления по периметру воздушной гавани на текущий момент не наблюдается. Аэропорт функционирует.

Таксисты в четыре раза завышают цены от обычной стоимости. Уехать сейчас в город можно за 8000 тенге (порядка 1500 рублей).

Теги
КазахстанПротесты в Казахстане
Китай надеется на нормализацию ситуации в Казахстане
Читать полностью