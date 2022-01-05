Таксисты в аэропорту Алма-Аты увеличили стоимость поездки в четыре раза

АЛМА-АТА, 5 января. /ТАСС/. Таксисты в четыре раза завышают цены, чтобы отвезти людей из аэропорта Алма-Аты в охваченный беспорядками город, убедился корреспондент ТАСС.

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В аэропорту обстановка спокойная, документы с внутренних рейсов не проверяют. Усиления по периметру воздушной гавани на текущий момент не наблюдается. Аэропорт функционирует.

Таксисты в четыре раза завышают цены от обычной стоимости. Уехать сейчас в город можно за 8000 тенге (порядка 1500 рублей).