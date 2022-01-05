Минск обвиняет польских дипломатов в попытке вывезти подозреваемого в смертельном ДТП

МИНСК, 5 января. /ТАСС/. Сотрудники генконсульства Польши в Бресте организовали попытку побега из Белоруссии подозреваемого в смертельном ДТП польского гражданина. Об этом сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз.

Дипломат рассказал, что гражданин Польши на территории Белоруссии совершил ДТП, в котором погибли две девушки-белоруски и стал подозреваемым по факту ДТП со смертельным исходом.

"Нами совершенно точно установлено, что попытку побега инициировали и организовали сотрудники генерального консульства Польши в Бресте", - заявил пресс-секретарь МИД. Он отметил, что этому польскому гражданину "совершенно логично было временно ограничено право выезда из Республики Беларусь".