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Минск обвиняет польских дипломатов в попытке вывезти подозреваемого в смертельном ДТП

Подозреваемому было временно ограничено право выезда из Белоруссии

МИНСК, 5 января. /ТАСС/. Сотрудники генконсульства Польши в Бресте организовали попытку побега из Белоруссии подозреваемого в смертельном ДТП польского гражданина. Об этом сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз.

Дипломат рассказал, что гражданин Польши на территории Белоруссии совершил ДТП, в котором погибли две девушки-белоруски и стал подозреваемым по факту ДТП со смертельным исходом.

"Нами совершенно точно установлено, что попытку побега инициировали и организовали сотрудники генерального консульства Польши в Бресте", - заявил пресс-секретарь МИД. Он отметил, что этому польскому гражданину "совершенно логично было временно ограничено право выезда из Республики Беларусь".

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