МИД Киргизии призвал к урегулированию ситуации в Казахстане мирным путем

БИШКЕК, 5 января. /ТАСС/. Киргизский МИД призвал к урегулированию сложившейся в Казахстане ситуации мирным путем. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении внешнеполитического ведомства.

"Насилие, беззаконие и провокации, а также безответственные призывы к правонарушениям, не приведут к преодолению насущных проблем, а только ухудшат положение простого населения. Искренне желаем мира, стабильности и единства братскому народу Казахстана во имя устойчивого развития страны и благосостояния каждого казахстанца", - говорится в заявлении министерства.