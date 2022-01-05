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Протесты в Казахстане

МИД Киргизии призвал к урегулированию ситуации в Казахстане мирным путем

Насилие, беззаконие и провокации не приведут к преодолению насущных проблем, а только ухудшат положение простого населения, полагают в ведомстве

БИШКЕК, 5 января. /ТАСС/. Киргизский МИД призвал к урегулированию сложившейся в Казахстане ситуации мирным путем. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении внешнеполитического ведомства.

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"Насилие, беззаконие и провокации, а также безответственные призывы к правонарушениям, не приведут к преодолению насущных проблем, а только ухудшат положение простого населения. Искренне желаем мира, стабильности и единства братскому народу Казахстана во имя устойчивого развития страны и благосостояния каждого казахстанца", - говорится в заявлении министерства.

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КазахстанКиргизияПротесты в Казахстане
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