В Нур-Султане возобновился доступ к интернету

НУР-СУЛТАН, 5 января. /ТАСС/. Доступ к проводному интернету, который отсутствовал в столице Казахстана несколько часов, снова возобновился. При этом, как убедился корреспондент ТАСС, доступ к мобильному интернету оператора "Билайн Казахстан" все еще отсутствует.

Доступ к интернету оказался заблокирован примерно в 17:00 (14:00 мск) в среду и возобновился несколько минут назад.

Компания "Казахтелеком" включила проводной интернет в некоторых регионах Казахстана. Об этом сообщает Telegram-канал проекта по изучению блокировок Globalcheck.

Уточняется, что среди регионов, в которых включили интернет, областной центр Мангистауской области - город Актау.

Корресспондент ТАСС сообщил, что в Алма-Ате восстановлен доступ к интернету.