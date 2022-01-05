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Протесты в Казахстане

Пашинян сообщил, что начал консультации с главами ОДКБ по ситуации в Казахстане

Премьер-министр Армении сказал, что провел телефонный разговор с Токаевым

ЕРЕВАН, 5 января. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян начал консультации с главами стран - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с ситуацией в Казахстане.

"Только что провел беседу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Принимая во внимание заявление президента Казахстана, который рассчитывает на содействие ОДКБ для разрешения сложившейся ситуации, начал немедленные консультации с главами стран - членов ОДКБ", - написал Пашинян в среду на своей странице в Facebook.

Теги
КазахстанПашинян, Никол ВоваевичТокаев, Касым-Жомарт КемелулыПротесты в Казахстане
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