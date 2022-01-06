Министры обороны США и Великобритании обсудили ситуацию на границе РФ и Украины

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин и его британский коллега Бен Уоллес в среду обсудили приписываемое РФ наращивание сил у границы с Украиной. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-секретарем Пентагона Джоном Кирби.

По его словам, министры говорили о "вызывающем беспокойство наращивании российских сил на украинских границах". "Они подтвердили непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в документе. Остин и Уоллес "обязались продолжать тесную координацию", добавил Кирби.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.