Один из банков Киргизии из-за ситуации в Казахстане приостановил обслуживание карты "Мир"

БИШКЕК, 6 января. /ТАСС/. Расположенные на территории Киргизии подразделения "Халык банк Кыргызстан" из-за ситуации в соседнем Казахстане временно приостановили обслуживание платежных карт "Элкарт" и "Мир". Об этом сообщается в четверг на официальном сайте "Халык банк Кыргызстан".

"В связи со сбоями связи на канале провайдера в Республике Казахстан обслуживание платежных карт "Элкарт" и "Мир" в устройствах "Халык банк Кыргызстан" временно недоступно. По данной причине произошли сбои в работе некоторых банкоматов и POS-терминалов банка. Также в мобильном приложении myHalyk временно недоступны карты Visa", - говорится в сообщении.

При этом, как в нем отмечается, операции по картам данного банка доступны во всех банкоматах и POS-терминалах других банков Киргизии.

"По мере устранения неполадок мы сообщим о восстановлении полной работы связи. Приносим извинения за доставленные неудобства", - отмечается в сообщении.

В среду из-за сбоев в банковской системе Казахстана приостановил предоставление ряда услуг клиентам киргизский банк "Оптима", который, как и "Халык банк Кыргызстан", является одним из лидеров по оказанию финансовых услуг населению на киргизском рынке.