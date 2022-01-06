Латвия заявила, что отправит Украине оружие

РИГА, 6 января. /ТАСС/. Латвия намерена отправить Украине оружие. Об этом заявил латвийский министр обороны Артис Пабрикс во время встречи с послом Украины в стране Александром Мищенко.

Как сообщает в четверг объединенный сайт Латвийского радио и телевидения, в ходе встречи стороны согласовывали содержимое гуманитарного груза, прежде чем тот отправится к адресату. "Включая оружие и технику. Мы это сделаем. Мы призываем наших союзников в Европе сделать то же самое, потому что Украина имеет право и должна уметь защищаться", - указал Пабрикс.

"Украина в значительной степени снимает напряженность с наших собственных границ. С нашего региона. И хотя Украина не является членом НАТО, в этом смысле она не союзник, но считается нашим союзником именно в том, что делает. По сути, они нас защищают", - утверждал глава Минобороны Латвии.

Страны Балтии готовы оказать Украине различную помощь, включая военную, заявил в конце декабря министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас по итогам встречи с главами оборонных ведомств Латвии Артисом Пабриксом и Эстонии Калле Лаанетом.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.