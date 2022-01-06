Зачинщики беспорядков в Алма-Ате стягиваются к центральной площади

АЛМА-АТА, 6 января. /ТАСС/. Вооруженные люди грабят магазины и бьют витрины в Алма-Ате, зачинщики беспорядков стягиваются к центральной площади. Об этом сообщили ТАСС очевидцы событий.

По их словам, в городе продолжается мародерство. Очевидцы сообщают, что зачинщики беспорядков снова подтягиваются к площади, но силовиков в центре пока не видно, многие жители города испуганы и подавлены.

2 января в нескольких городах Казахстана начались акции протеста. Позднее они распространились на другие города, в том числе Алма-Ату, и 5 января переросли в массовые беспорядки и погромы, сопровождавшиеся мародерством и нападениями на госучреждения. В результате более тысячи человек пострадали, есть погибшие. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности. Первые подразделения миротворцев уже приступили к выполнению задачи в Казахстане.