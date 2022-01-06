В Алма-Ате отразили нападение на районное управление полиции

НУР-СУЛТАН, 6 января. /ТАСС/. Сотрудникам правоохранительных органов удалось отразить нападение на здание управления полиции Алмалинского района Алма-Аты. Об этом в четверг сообщила официальный представитель городского департамента полиции Салтанат Азирбек.

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"Было отражено нападение на административное здание управления полиции Алмалинского района. Террористы уничтожены, ликвидированы", - сказала она в эфире телеканала "Хабар-24".

Ранее официальный представитель департамента полиции Алма-Аты сообщала, что в районе, где расположены здания администрации города, идет антитеррористическая операция.

В ночь на четверг в комендатуре Алма-Аты сообщили, что сотрудники силовых ведомств и военнослужащие приступили к антитеррористической операции в городе.