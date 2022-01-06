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Протесты в Казахстане
Обновлено 

Спецпредставитель ООН провела телефонный разговор с замглавы МИД Казахстана

Демонстрации в республике должны быть мирными, подчеркнули в офисе генсека организации

ООН, 6 января. /ТАСС/. Представители ООН несколько раз связывались с властями Казахстана по поводу ситуации в стране, в четверг состоялся разговор спецпредставителя ее генсека по Центральной Азии Натальи Герман и замминистра иностранных дел республики Акана Рахметуллина, сообщил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

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"Могу вам сказать, что состоялось несколько контактов между ООН и властями Казахстана, в том числе телефонный разговор спецпредставителя генсека ООН по Центральной Азии Натальи Герман и заместителя министра иностранных дел Казахстана [Акана Рахметуллина]", - сказал он.

Протестующие в Казахстане должны выражать свое недовольство мирно, а силовики обязаны обеспечивать такое право, заявил Дюжаррик.

"Все демонстрации должны быть мирными. У людей должно быть право выражать свое недовольство, а силы безопасности должны защищать это право и действовать сдержанно", - сказал он.

ОДКБ уведомила ООН об отправке своего контингента в Казахстан, рассказали в офисе Гутерриша.

ООН считает, что контингент ОДКБ в Казахстане должен обеспечивать права человека, заявили в офисе генсека.

Теги
КазахстанГутерриш, АнтониуПротесты в Казахстане
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