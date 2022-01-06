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Протесты в Казахстане
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США рассчитывают, что власти Казахстана решат экономические и политические проблемы

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. США внимательно следят за развертыванием в Казахстане сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил на регулярном брифинге в четверг.

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"Мы внимательно следим за сообщениями о том, что ОДКБ направила свои миротворческие силы в Казахстан. Я скажу, что США и, откровенно говоря, весь мир будут следить за любыми нарушениями прав человека", - сказал он.

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