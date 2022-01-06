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Протесты в Казахстане

Источник: Казахстан представил в СБ ООН информацию о ситуации в стране

В тексте ноты говорится, что протесты и митинги не могут оправдать нападения и убийства сотрудников правопорядка, отметил собеседник ТАСС

ООН, 6 января. /ТАСС/. Постоянное представительство Казахстана при ООН предоставило Совету Безопасности всемирной организации информацию о ситуации в республике и предпринимаемых мерах по стабилизации обстановки. Об этом сообщил в четверг ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

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"Председатель Совета Безопасности ООН (постпред Норвегии) распространил членам Совета информационную ноту постоянного представительства Казахстана при ООН о текущей ситуации в стране и предпринимаемых властями мерах по стабилизации обстановки", - сказал собеседник агентства.

В тексте ноты говорится, что "никакие протесты и митинги не могут оправдать нападения и убийства сотрудников правопорядка".

Как отмечается в документе миссии Казахстана, "атаки на правительственные здания, аэропорты, важную инфраструктуру и оружейные магазины свидетельствуют о спланированном характере действий заговорщиков".

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