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Власти США запретили въезд восьми кубинским чиновникам

Должностные лица страны, по версии Вашингтона, причастны к нарушениям прав человека и репрессиям

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Американские власти запретили въезд в США восьми должностным лицам Кубы, которые, по версии Вашингтона, причастны к нарушениям прав человека и репрессиям. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном в четверг.

Как отмечается в документе, решение было принято "в свете вынесения суровых и несправедливых приговоров участникам мирных протестов" на Кубе. Имена и должности указанных чиновников не уточняются. По версии Госдепартамента, они "причастны к попыткам заставить кубинцев замолчать путем репрессий, необоснованного задержания и вынесения суровых приговоров к тюремному заключению".

В заявлении утверждается, что на Кубе около 600 участников состоявшихся в июле 2021 года протестов остаются в тюрьмах.

В июле прошлого года в нескольких кубинских городах произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. В ответ президент республики Мигель Диас-Канель призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей. По официальным данным, многие сторонники правительства получили ранения в столкновениях с погромщиками. Ответственность за организацию беспорядков власти Кубы возложили на США.

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