КНДР заявила, что не будет участвовать в Олимпиаде в Пекине

ТОКИО, 7 января. /ТАСС/. КНДР уведомила Китай, что не сможет принять участие в зимних Олимпийских играх в Пекине из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщило в пятницу агентство ЦТАК.

"США и подконтрольные им силы становятся все более неприкрытыми в своих действиях против Китая, направленных на предотвращение успешного открытия Олимпийских игр. Мы не сможем принять участие в Олимпийских играх из-за действий враждебных сил и всемирной пандемии. Мы полностью поддерживаем китайских товарищей в их работе по организации великолепного и замечательного олимпийского фестиваля", - говорится в письме, которое КНДР направила в оргкомитет Игр в Пекине.

КНДР также не принимала участие в летней Олимпиаде в Токио в 2021 году.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. 6 декабря США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине, который предполагает отказ от поездки в Китай официальных лиц. Американские спортсмены примут участие в Играх. Инициативу США поддержали Австралия, Великобритания и Канада.