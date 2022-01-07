{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

КНДР заявила, что не будет участвовать в Олимпиаде в Пекине

Страна не сможет принять участие в соревнованиях из-за действий враждебных сил и пандемии, отметили в Пхеньяне

ТОКИО, 7 января. /ТАСС/. КНДР уведомила Китай, что не сможет принять участие в зимних Олимпийских играх в Пекине из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщило в пятницу агентство ЦТАК.

"США и подконтрольные им силы становятся все более неприкрытыми в своих действиях против Китая, направленных на предотвращение успешного открытия Олимпийских игр. Мы не сможем принять участие в Олимпийских играх из-за действий враждебных сил и всемирной пандемии. Мы полностью поддерживаем китайских товарищей в их работе по организации великолепного и замечательного олимпийского фестиваля", - говорится в письме, которое КНДР направила в оргкомитет Игр в Пекине.

КНДР также не принимала участие в летней Олимпиаде в Токио в 2021 году.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. 6 декабря США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине, который предполагает отказ от поездки в Китай официальных лиц. Американские спортсмены примут участие в Играх. Инициативу США поддержали Австралия, Великобритания и Канада.

Теги
КНДРОлимпиада-2022 в Пекине
Мексика отменяет безвизовый режим с Венесуэлой с 21 января
Решение принято в связи с тем, что после введения безвизового режима в стране стал наблюдаться рост числа граждан Венесуэлы, которые въезжают в республику для незаконного транзита
Читать полностью