СМИ: подлодка РФ в 2020 задела буксируемую антенну британского фрегата

ЛОНДОН, 7 января. /ТАСС/. Минобороны Великобритании выступило с утверждением о том, что российская подводная лодка в 2020 году якобы повредила буксируемую антенну британского фрегата HMS Northumberland. Заявление представителя ведомства приводит в четверг вечером на своем сайте газета The Sun.

"В конце 2020 года российская подлодка, передвижение которой отслеживал HMS Northumberland, вошла в соприкосновение с буксируемым элементом его гидроаккустической станции, - утверждают в ведомстве. - Королевские ВМС регулярно осуществляют слежение за иностранными кораблями и подводными лодками в целях обеспечения обороны Соединенного Королевства".

По данным издания, инцидент такого рода может быть первым со времен холодной войны. Он якобы произошел в Северной Атлантике примерно в 200 милях (свыше 300 км) к северу от побережья Шотландии. Источник Thw Sun сообщил, что фрегат, специализирующийся на борьбе с подлодками, задействовал гидроаккустическую станцию (ГАС) с длинной гибкой антенной, однако был вынужден прервать миссию и вернуться в порт по причине повреждения антенны, которую "протащило по корпусу подлодки". Из-за этого буксируемый элемент ГАС "пришел в негодность".

"Вопрос в том, идет речь о случайности или же это было сделано целенаправленно", - заявил изданию отставной коммандер британских ВМС Том Шарп, добавивший, что он не может исключать второго варианта. При этом другой собеседник издания в британском военном флоте заявил, что речь практически наверняка идет о случайном столкновении, из-за которого повреждения с высокой вероятностью получила и российская субмарина.

Посольство России в Великобритании неоднократно обращало внимание на то, что британские политики и военные в последние годы часто ссылаются на якобы существующую российскую угрозу, чтобы оправдать увеличение оборонного бюджета и расширение британского военного присутствия в других регионах.