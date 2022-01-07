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Протесты в Казахстане
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СМИ: участники беспорядков забаррикадировали в Алма-Ате здание телеканала "Мир"

В ходе беспорядков погибли несколько человек, отмечает телеканал "Хабар-24"

НУР-СУЛТАН, 7 января. /ТАСС/. Участники беспорядков устроили баррикады в здании телеканала "Мир" в Алма-Ате, есть жертвы. Об этом в пятницу сообщил телеканал "Хабар-24".

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По данным СМИ, на площади Республики группа неизвестных забаррикадировала здание телеканала. Есть жертвы, тела погибших лежат прямо на улице.

В четверг телеканал "Мир-24" сообщил, что стрельба возобновилась в Алма-Ате с наступлением вечера. По его информации, очевидцы сообщают о столкновениях, которые происходят в районе площади Республики.

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