Генсек ОДКБ и президент Киргизии обсудили по телефону ситуацию в Казахстане

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась провел телефонные переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Станислав Зась проинформировал о ходе выполнения решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о мерах по нормализации обстановки в Республике Казахстан. Также обсуждалась ситуация в этой стране, сложившая после начала ввода коллективных миротворческих сил ОДКБ", - сказал он.

Как уточнил Зайнетдинов, основными задачами миротворцев в Казахстане являются охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка страны в стабилизации обстановки и возвращении ее в правовое поле.