{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты в Казахстане
Обновлено 

Генсек ОДКБ и президент Киргизии обсудили по телефону ситуацию в Казахстане

Станислав Зась проинформировал о ходе выполнения решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о мерах по нормализации обстановки в республике

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась провел телефонные переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

На эту тему
Протесты в Казахстане. Онлайн
Протесты в Казахстане. Онлайн

"Станислав Зась проинформировал о ходе выполнения решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о мерах по нормализации обстановки в Республике Казахстан. Также обсуждалась ситуация в этой стране, сложившая после начала ввода коллективных миротворческих сил ОДКБ", - сказал он.

Как уточнил Зайнетдинов, основными задачами миротворцев в Казахстане являются охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка страны в стабилизации обстановки и возвращении ее в правовое поле.

Теги
КазахстанКиргизияЗась, Станислав ВасильевичЖапаров, Садыр НургожоевичПротесты в Казахстане
Онлайн
Протесты в Казахстане. Онлайн
На две недели на территории страны ввели режим ЧП, правительство было отправлено в отставку
Протесты в Казахстане. Онлайн
Читать полностью