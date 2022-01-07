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Протесты в Казахстане

Казахстан закрыл пять из семи пунктов пропуска на границе с Киргизией

БИШКЕК, 7 января. /ТАСС/. Власти Казахстана закрыли в пятницу еще три расположенных на границе с Киргизией пункта пропуска. Об этом сообщила Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности.

"С 7 января 2022 года в одностороннем порядке казахстанская сторона в связи с неисправностью Единой информационной системы временно приостановила пропуск лиц, транспортных средств и грузов в пунктах пропуска "Кордай - автодорожный", "Карасу-автодорожный" и "Кеген - автодорожный", - говорится в сообщении. В пятницу утром казахстанские власти по этой же причине закрыли еще два КПП на границе с Киргизией. В настоящее время работают лишь два из семи пунктов пропуска на границе двух государств.

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Протесты в Казахстане
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