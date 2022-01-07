СМИ: в Актюбинской области трое неизвестных попытались проникнуть в воинскую часть

НУР-СУЛТАН, 7 января. /ТАСС/. Трое неизвестных в Актюбинской области попытались проникнуть на территорию воинской части Минобороны Казахстана в пятницу ранним утром. Об этом сообщил телеканал " Хабар-24 " со ссылкой на Оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

В эфире отметили, что после произведения предупредительных выстрелов неизвестные скрылись.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи человек, есть погибшие. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ. Миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане. По данным властей, к утру 7 января конституционный порядок в целом восстановлен во всех регионах республики. Самая сложная ситуация сохраняется в Алма-Ате.