Советники лидеров России, ФРГ и Франции договорились продолжить диалог

БЕРЛИН, 7 января. /ТАСС/. Внешнеполитические советники России, Германии и Франции во время прошедших в четверг переговоров договорились продолжить диалог и считают необходимым полностью реализовать минские договоренности по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявила в пятницу на брифинге представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман.

"Советник канцлера по внешней политике и политике безопасности Йенс Плётнер вместе со своим французским коллегой [Эмманюэлем Бонном] провел вчера переговоры с замглавы Администрации президента РФ Дмитрием Козаком", - напомнила она, отметив, что 4 января произошла виртуальная встреча советников ФРГ, Франции с украинским коллегой.

"В центре внимания переговоров находились ситуация на востоке Украины и реализация минских договоренностей. Участники были едины во мнении, что необходимо провести дальнейшие переговоры в "нормандском формате", чтобы полностью реализовать эти минские договоренности", - сказала Хофман, отметив "особую ответственность" Германии в данном формате.

По словам представителя кабмина, "правительство ФРГ обеспокоено ситуацией на границах России и Украины, в этой оценке, собственно говоря, ничего не изменилось". Так она ответила на вопрос, как в Берлине расценивают вероятность военного конфликта между этими странами.

Замглавы Администрации президента РФ Козак провел в четверг в Москве переговоры с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Плётнером и дипломатическим советником президента Франции Бонном. Встреча прошла по приглашению российской стороны. Козак сообщил по итогам переговоров, что стороны договорились о дальнейших контактах, в том числе с участием Украины, для скорейшего завершения конфликта на востоке страны.