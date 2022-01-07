Теневое правительство Литвы намерено добиваться переименования представительства Тайваня

ВИЛЬНЮС, 7 января. /ТАСС/. Теневой кабинет министров Литвы, впервые в политической истории страны сформированный в 2021 году крупнейшей в Сейме (парламенте) оппозиционной партией "Союз крестьян и "зеленых" Литвы" (СКЗЛ), будет добиваться переименования представительства Тайваня в представительство Тайбэя. Об этом в пятницу сообщил журналистам премьер в теневом кабинете Рамунас Карбаускис, являющийся председателем СКЗЛ.

"Для нормализации отношений с КНР и исправления допущенной ошибки представительство Тайваня должно быть переименовано в представительство или миссию Тайбэя", - заявил он.

По словам Карбаускиса, на своем заседании теневое правительства подчеркнуло, что открытие представительства само по себе не вызывает дискуссий, это был важный для Литвы шаг, однако возникает вопрос, почему для него было выбрано название, которое стало причиной недовольства Китая. "Мы пошли не тем путем, который выбрали страны, заботящиеся о своих экономических интересах", - подчеркнул политик. В других странах действуют исключительно представительства Тайбэя.

Карбаускис заверил, что оппозиция приложит все усилия для переименования миссии. Он сообщил, что теневой кабинет поставил этот вопрос перед правительством премьера Ингриды Шимоните. "Если ответа не последует, вопрос будет вынесен уровень парламента", - сказал политик.

Ответ Пекина

Открытие 18 ноября 2021 года в Литве представительства Тайваня спровоцировало резкое ухудшение отношений Вильнюса и Пекина. Китай, выступающий против офиса под таким названием (Пекин согласен, чтобы это, как в других странах, было представительство Тайбэя), отозвал своего посла из Вильнюса и предложил сделать то же самое Литве. 21 ноября правительство КНР приняло решение понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах, а 26 ноября направило ноту об изменении статуса китайской дипмиссии в Вильнюсе с посольства на представительство КНР.

Пекин также задействовал экономические рычаги: приостановил грузовые железнодорожные перевозки в Литву, уменьшил кредитный лимит для работающих на китайском рынке литовских предприятий, прекратил выдачу разрешений на экспорт продуктов питания. В начале декабря КНР вычеркнула Литву как государство из базы данных своей таможенной системы. В результате литовские экспортеры не могли оформить законным образом доставленные в КНР товары. Через неделю Литва вновь появилась в китайских таможенных системах. Пекин также предупредил международные компании о нежелательности поставок в Китай продукции, которая произведена с участием литовских партнеров.