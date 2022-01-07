В Литве заявили, что не будут отказываться от вытеснения с границы нелегальных мигрантов

ВИЛЬНЮС, 7 января. /ТАСС/. Литва не намерена отказываться от практики вытеснения с границы нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, пытающихся проникнуть в балтийскую республику с территории Белоруссии. Об этом в пятницу на заседании комитета Сейма (парламента) по правам человека, за которым можно было следить на интернет-странице законодательного собрания, заявил замминистра внутренних дел Арнолдас Абрамавичюс.

"Отказаться от практики вытеснения в настоящее время мы не можем, так как около тысячи мигрантов находятся у границы со стороны Белоруссии и ожидают любой возможности для прорыва", - сказал он.

Агентство Евросоюза по контролю внешних границ Frontex в конце декабря направило литовскому МВД официальное послание, в котором рекомендовало прекратить практику коллективного вытеснения нелегальных мигрантов с так называемой зеленой границы, где просьбы об убежище не принимаются, и доставлять их на КПП, чтобы там оформить обращение.

Как отметил на заседании начальник Службы охраны госграницы при МВД Литвы Рустамас Любаевас, у Frontex нет полномочий указывать Литве. "У агентства нет мандата оценивать действия стран-членов и указывать на допущенные нарушения", - сказал он.

В 2021 году на литовско-белорусской границе были задержаны около 4,2 тыс. нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. С августа пограничники и силовые структуры Литвы начали вытеснять пытающихся перейти границу нелегалов обратно в Белоруссию. В результате таких действий в Литву не были пропущены несколько тысяч человек, и поток мигрантов переместился на границу с Польшей и Латвией.