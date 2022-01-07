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Протесты в Казахстане

Жители Нур-Султана формируют народные дружины для охраны общественного порядка

По данным телеканала "Хабар-24", среди добровольцев спортсмены, врачи, предприниматели, педагоги и волонтеры

НУР-СУЛТАН, 7 января. /ТАСС/. Жители Нур-Султана объединяются в народные дружины, чтобы помочь сотрудникам полиции в охране общественного порядка и важных государственных объектов. На данный момент в составе этих дружин около 500 человек, сообщил в пятницу телеканал "Хабар-24".

Уточняется, что среди добровольцев спортсмены, врачи, предприниматели, педагоги и волонтеры. Они намерены защищать мирных граждан от мародерства, охранять гособъекты и предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность столицы.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста. Уже через пару дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи людей, есть погибшие. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ. Миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане. По данным властей, к утру 7 января конституционный порядок в целом восстановлен во всех регионах республики. Самая сложная ситуация сохраняется в Алма-Ате.

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