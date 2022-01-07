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В Байконуре установили повышенный уровень террористической опасности

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Администрация города Байконур установила повышенный (синий) уровень террористической опасности с 7 по 19 января 2022 года. Об этом в пятницу сообщается на официальном сайте Байконура.

"В связи с произошедшими на территории Республики Казахстан террористическими проявлениями введенным указом президента Республики Казахстан от 05 января 2022 г. № 736 на территории Кызылординской области Республики Казахстан чрезвычайным положением, главой администрации города Байконур Константином Бусыгиным на территории города Байконур с 12 час. 00 мин. 07 января 2022 г. до 00 час. 00 мин. 19 января 2022 г. установлен повышенный (синий) уровень террористической опасности", - говорится в сообщении.

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