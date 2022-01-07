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В Шымкенте пострадало более 60 человек в ходе беспорядков

НУР-СУЛТАН, 7 января. /ТАСС/. Более 60 человек пострадали в городе Шымкент в Казахстане в ходе массовых беспорядков. Военные, полицейские и мирные жители с различными травмами госпитализированы, сообщил в пятницу телеканал "Хабар-24" со ссылкой на первого заместителя акима (главы) города Шынгыса Мукана.

"В Шымкенте во время беспорядков пострадало 60 человек. Информацию подтвердил первый заместитель акима (главы - прим. ТАСС) города Шынгыс Мукан. С различными травмами в больницы были доставлены военные, полицейские, а также жители города, которые пришли посмотреть на происходящее на площади", - сообщили в эфире.

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