Глава МИД Румынии выразил озабоченность военным присутствием России по соседству с НАТО

БУХАРЕСТ, 7 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску выразил в ходе видеоконференции с участием глав МИД НАТО в пятницу озабоченность в связи с укреплением военного присутствия России по соседству с альянсом.

"В своем выступлении министр иностранных дел Богдан Ауреску вновь выразил озабоченность в связи с укреплением военного присутствия России по соседству с альянсом, а также призвал к деэскалации, - отмечается в сообщении, которое распространил МИД страны по итогам видеоконференции. - Касаясь нынешней сложной ситуации безопасности, глава МИД вновь представил позицию румынской стороны о необходимости укрепления позиции сдерживания и обороны НАТО последовательным и всесторонним образом на всем восточном фланге, в особенности на Черном море. Также он выразил поддержку двойному подходу НАТО в отношении России, который состоит как в твердых и надежных мерах сдерживания, так и <...> в диалоге без ущерба принципам, ценностям и обязательствам, которые составляют фундамент альянса".

Ауреску высказался также за дальнейшее укрепление трансатлантических связей, подчеркнув, что "НАТО несет особую ответственность за сохранение европейской архитектуры безопасности и международного порядка, основанного на правилах". Румынский министр также отметил важность координации альянса с ЕС, как главной опорой западного сообщества наряду с НАТО, а также с его партнерами. Глава МИД выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и минским соглашениям.

В Женеве 10 января планируется проведение переговоров РФ и США по гарантиям безопасности. 12 января представители Москвы обсудят свои озабоченности в сфере безопасности в Европе, а также российские проекты, связанные с гарантиями безопасности, на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе, 13 января - на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене. Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов НАТО. Они были переданы помощнику американского госсекретаря Карен Донфрид 15 декабря.