Блинкен заявил, что США будут интенсивно добиваться разрядки напряженности вокруг Украины

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. США и их союзники на переговорах по безопасности с РФ на следующей неделе продолжат активно добиваться дипломатической разрядки напряженности вокруг Украины. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в пятницу на пресс-конференции в Госдепе.

"[Как сказал ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг] агрессивные действия РФ представляют собой угрозу миру и стабильности в Европе. Мы готовы дать решительный ответ на дальнейшую агрессию РФ, но дипломатическое решение все еще возможно и является предпочтительным [вариантом развития событий], если Россия выберет [путь дипломатии и деэскалации]. Это то, чего мы с нашими союзниками и партнерами продолжим напряженно добиваться на следующей неделе", - утверждал он.

Блинкен утверждает, что Россия способна устроить провокацию, чтобы затем применить военную силу против Украины.

"Никому не следует удивляться, если Россия устроит провокацию или инцидент, а затем попытается использовать это для того, чтобы обосновать военную интервенцию [на Украину] в надежде на то, что к тому моменту, как в мире поймут, что здесь был подвох, будет уже поздно", - заявил он.

США полностью привержены значимому диалогу с Россией по безопасности, есть сферы, в которых прогресс возможен, заявил Блинкен.

Запад не давал в прошлом Москве обещаний, что НАТО не будет расширяться, утверждает госсекретарь США.