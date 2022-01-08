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Протесты в Казахстане

Токаев заявил, что с террористами переговоров быть не может

Террористы подлежат уничтожению, считает президент Казахстана

НУР-СУЛТАН, 8 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что переговоров с террористами быть не может, они подлежат уничтожению.

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"Они избивали и убивали полицейских и молодых солдат, поджигали административные здания, грабили частные дома и магазины, убивали светских граждан, насиловали молодых женщин, - написал президент в Twitter в пятницу вечером. - Мое твердое убеждение: никаких переговоров с террористами, мы должны их уничтожать".

При этом президент напомнил, что "приказал правоохранительным органам сформировать следственную группу с целью вскрыть корни, приведшие к ситуации, вылившейся в вооруженный акт агрессии, и привлечь к ответственности тех, кто нарушил закон".

Он также отметил, что "Казахстан столкнулся с вооруженным актом агрессии, хорошо подготовленной и координируемой преступниками и террористическими группами, обученными за рубежом". В этой обстановке он отдал приказ на проведение контртеррористической операции, "чтобы устранить угрозу национальной безопасности и защитить жизни и имущество граждан Казахстана".

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КазахстанТокаев, Касым-Жомарт КемелулыПротесты в Казахстане
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