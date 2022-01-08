Госдеп: США на встрече с РФ в Женеве обсудят только двусторонние вопросы безопасности

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Эмиссары США на встрече с российской делегацией в Женеве 10 января будут обсуждать только двусторонние вопросы безопасности. Об этом представитель Госдепартамента высокого ранга сообщила журналистам в пятницу на специальном брифинге, посвященном предстоящей поездке первого заместителя госсекретаря Уэнди Шерман в Швейцарию и Бельгию, в ходе которой она примет участие в переговорах по стратегической стабильности с РФ в Женеве и заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе.

"В понедельник мы выслушаем, как Россия объяснит свои предложения [по гарантиям безопасности] и опасения, на которых они основаны. Мы ответим, мы расскажем о своих опасениях. Надеюсь, это приведет к выявлению нескольких двусторонних вопросов, по которым имеется достаточное количество точек соприкосновения для продолжения дискуссий. <...> Я хочу подчеркнуть, что обсуждения в рамках диалога по стратегической стабильности будут сосредоточены на двусторонних вопросах", - сказала она.

Представитель Госдепартамента в очередной раз подчеркнула, что Вашингтон привержен принципу, согласно которому вопросы, касающиеся других стран, не могут обсуждаться без их участия. "Любые темы, затрагивающие интересы наших партнеров, будет необходимо обсуждать на соответствующих многосторонних площадках, таких как Совет Россия - НАТО и ОБСЕ <...>. Мы также будем держать наших союзников и партнеров в курсе дискуссий в рамках диалога по стратегической стабильности", - пояснила чиновница.

При этом позднее во время брифинга она отметила, что Соединенные Штаты не откажутся выслушать и те соображения России, которые выходят за рамки двусторонних отношений. Как подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства, американская сторона понимает, что Украина будет одной из тем переговоров в Женеве и Брюсселе. "Однако мы также хотим услышать, что скажет Россия. Поэтому мы вовсе не обязательно будем говорить, что не собираемся их слушать или что-то подобное, поскольку мы хотим вести с ними диалог. И часть диалога заключается в том, чтобы услышать, что они хотят сказать, и выразить нашу обеспокоенность", - отметила ведущая брифинга.

О выводе войск из Восточной Европы

Данные о том, что США готовят вывод войск из Восточной Европы, неверны, эти силы будут увеличены в случае агрессии против Украины со стороны России, заявила представитель ведомства.

"Я хочу предельно четко сказать, что они (сообщения о планах вывода войск) неверны", - сказала она. "На самом деле мы четко говорили России как публично, так и в частном порядке, что в случае, если Россия в дальнейшем вторгнется на Украину, мы укрепим наших союзников по НАТО, перед которыми у нас есть священная обязанность", - добавила ведущая брифинга.

О подходе США к переговорам с Россией

Подход США к переговорам с Россией по безопасности будет прагматичным и ориентированным на результат, Вашингтон считает, что существуют области двусторонних отношений, прогресс в которых возможен, заявил представитель Госдепартамента.

"Наш подход к переговорам будет прагматичным и ориентированным на результат. Мы считаем, что есть области, в которых мы можем достичь прогресса, если Москва будет реалистичной в своем подходе. Мы не можем быть в этом уверены, пока не пройдут переговоры", - сказала она.

"Президент [США Джо] Байден четко дал понять, что мы можем достичь прогресса по некоторым вопросам, в то время как другие бесперспективны", - сообщила ведущая брифинга.

О призывы РФ к выводу американского ядерного оружия из Европы

Соединенные Штаты считают проблематичными призывы России к выводу американского ядерного оружия из Европы, заявила представитель Госдепартамента.

"Россия неоднократно публично призывала США убрать свое ядерное оружие передового развертывания с территории стран-союзниц, так что призывы к этому не являются чем-то новым, о чем мы ранее не слышали", - сказала она. "Но мы в прошлом давали России понять, что они (призывы) действительно проблематичны для США, и мы заявляли, что до тех пор, пока ядерное оружие существует, НАТО останется альянсом, обладающим ядерным оружием", - отметила представитель Госдепартамента. "Об этом мы с ними в прошлом говорили", - добавила она.

О новом раунде переговоров

Соединенные Штаты рассчитывают, что смогут вскоре после встреч в Женеве, которые запланированы на следующей неделе, организовать с Россией новый раунд переговоров по вопросам безопасности, заявила представитель ведомства.

Она напомнила, что 10 января в Женеве планируется проведение переговоров РФ и США по гарантиям безопасности. "Мы надеемся, что сможем относительно быстро провести после этой встречи заседания рабочей группы [по вопросам безопасности] и еще одно пленарное заседание", - отметила представитель внешнеполитического ведомства.

Чиновник отметила, что США придерживаются принципа "ничего о вас без вас", когда речь идет о союзниках и партнерах, включая Украину". По ее словам, любые вопросы, затрагивающие партнеров и союзников США, должны обсуждаться в соответствующих многосторонних структурах, таких как Совет Россия - НАТО.

О предложениях России РСМД

Власти США готовы рассматривать на переговорах по безопасности с РФ в том числе ее предложения по ракетам средней и меньшей дальности (РСМД), заявила представитель Госдепартамента.

"На предыдущих консультациях в рамках диалога по стратегической стабильности мы говорили, что готовы выносить на стол переговоров любые вопросы. Мы хотим чувствовать себя свободными. <...> У обеих сторон есть свои вопросы, будь то РСМД или что-то другое, мы хотели <...> иметь диалог, который в конечном итоге, как мы надеемся, приведет к чему-то. Так что вопрос РСМД всегда был тем, что можно обсудить", - сказала она.

10 января в Женеве планируется проведение переговоров РФ и США по гарантиям безопасности. 12 января Россия обсудит свои озабоченности в сфере безопасности в Европе, а также российские проекты о гарантиях безопасности на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе, 13 января - на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов НАТО. Они были переданы помощнику госсекретаря США Карен Донфрид 15 декабря.​​​​