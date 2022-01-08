В Госдепе утверждают, что заявления России после встреч с США будут далеки от истины

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Высказывания представителей российских властей о встречах с американской стороной 10 января в Женеве якобы не будут отражать истинный характер прошедших переговоров. Такое мнение изложила в пятницу на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном предстоящим российско-американским консультациям по безопасности, представитель Госдепартамента высокого ранга.

"Мы в полной мере ожидаем, что российская сторона выступит с заявлениями по итогам встречи в понедельник. Они не будут отражать истинный характер состоявшихся переговоров. Мы призываем наших союзников и партнеров отнестись к этим высказываниям с крайним скептицизмом и продолжать текущие дискуссии и координацию действий с Соединенными Штатами", - сказала представитель американского внешнеполитического ведомства.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что полноценный диалог Москвы и Вашингтона объективно послужил бы обеспечению глобальной стабильности и урегулированию региональных конфликтов. Он напомнил, что в соответствии с женевскими договоренностями лидеров двух стран запущен механизм консультаций по стратегической стабильности. Как подчеркнул министр, Москва выступает за то, чтобы сотрудничество в этой сфере охватывало весь спектр проблем злонамеренного использования информационно-коммуникационных технологий, а не ограничивалось отдельно взятыми вопросами. Вместе с тем он заметил, что в российско-американских отношениях сложилась нездоровая обстановка.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков ранее сообщил ТАСС, что российско-американские консультации по гарантиям безопасности запланированы на 10 января. Консультации России и НАТО по гарантиям безопасности пройдут в Брюсселе после встречи представителей Москвы и Вашингтона в Женеве.

Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора. Они были переданы помощнику американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид 15 декабря.