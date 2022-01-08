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Протесты в Казахстане

Правозащитники призвали власти Казахстана отменить приказ стрелять на поражение

Данное распоряжение противоречит международно-правовым обязательствам республики по соблюдению и защите права на жизнь, отметили в организации Human Rights Watch

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Базирующаяся в Нью-Йорке организация Human Rights Watch распространила в пятницу заявление, в котором назвала нелегитимным отданный казахстанским военным приказ вести огонь на поражение. Согласно ее точке зрения, такое решение противоречит международно-правовым обязательствам страны.

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"[Власти] Казахстана должны немедленно отменить приказ силам безопасности стрелять на поражение и без предупреждения. Данное распоряжение противоречит международно-правовым обязательствам Казахстана по соблюдению и защите права на жизнь", - утверждается в заявлении, опубликованном на официальном сайте правозащитной структуры.

Кроме того, правозащитники настаивают на соблюдении прав задержанных во время беспорядков. "Власти [Казахстана] должны обеспечить всем задержанным в последние дни соблюдение всех [их] процессуальных прав, включая доступ к адвокату по их выбору", - отметили в Human Rights Watch.

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