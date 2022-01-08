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Протесты в Казахстане
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В Казахстане из запланированных на 8 января 216 внутренних авиарейсов 163 отменены

Основными причинами всех задержек и отмены рейсов являются закрытие аэропортов городов Актау, Талдыкорган, Алма-Ата и проблемы с интернетом для подготовки к рейсам

НУР-СУЛТАН, 8 января. /ТАСС/. Более 160 из 216 запланированных на субботу внутренних авиарейсов в Казахстане отменены. Об этом сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

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"Всего 8 января запланировано 216 рейсов, из них с задержкой девять рейсов, 163 рейса отменены. Все остальные рейсы будут выполняться согласно расписанию", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, основными причинами всех задержек и отмены рейсов являются закрытие аэропортов городов Актау, Талдыкорган, Алма-Ата и проблемы с интернетом для подготовки к рейсам.
2 января в ряде населенных пунктов Казахстана начались акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны.

Пострадали тысячи людей, есть погибшие. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности. Миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане. По данным властей, 7 января конституционный порядок в целом восстановлен во всех регионах республики. Самая сложная ситуация сохраняется в Алма-Ате.

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