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Протесты в Казахстане

Абхазия поддерживает стремление руководства Казахстана восстановить правопорядок в стране

По словам президента страны Аслана Бжании, "за попытками подрыва конституционного строя, безопасности и целостности государства прослеживаются характерные признаки внешнего вмешательства"

СУХУМ, 8 января. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания выразил поддержку стремлению законного руководства Казахстана восстановить правопорядок в стране. Об этом говорится в заявлении Бжании в связи с ситуацией в Казахстане, распространенном в субботу его пресс-службой.

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"Серьезно обеспокоены событиями, происходящими в Республике Казахстан в последние дни. Протестные акции, переросшие в откровенное насилие и погромы, оказывают разрушительное воздействие на жизнь граждан Республики Казахстан. <…> Поддерживаем стремление законного руководства Республики Казахстан восстановить правопорядок и обеспечить безопасность граждан страны. Считаем неприемлемой практику незаконного иностранного вмешательства во внутренние дела суверенных государств, нацеленного на дестабилизацию общественно-политической ситуации и последующий вооруженный захват власти, контролируемыми извне группировками", - отмечается в заявлении Бжании.

По словам президента Абхазии, "за попытками подрыва конституционного строя, безопасности и целостности государства прослеживаются характерные признаки внешнего вмешательства". Бжания пожелал народу Казахстана "скорейшего восстановления законности на всей территории государства, а также мира, благополучия и процветания".

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