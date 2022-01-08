Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в Казахстане и формат переговоров глав государств ОДКБ

МИНСК, 8 января. /ТАСС/. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили ситуацию в Казахстане и формат дальнейших переговоров глав государств - членов ОДКБ.

"Состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным, - сообщили в субботу в пресс-службе белорусского лидера. - Главы государств обсудили ситуацию в странах ОДКБ, в том числе в Казахстане". Президенты двух стран обсудили также "формат дальнейших переговоров глав государств ОДКБ".

Ранее Путин обсудил ситуацию в Казахстане в продолжительном телефонном разговоре с президентом этой республики Касым-Жомартом Токаевым. Казахстанский лидер отметил, что намерен выступить с инициативой проведения в ближайшие дни видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Армении как действующего председателя организации. Путин поддержал это предложение. В субботу Лукашенко также обсудил с Токаевым обстановку в Казахстане и дальнейшие действия.