В Баку заявили об обстреле позиций ВС Азербайджана на границе с Арменией

БАКу, 8 января. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана сообщило в субботу об обстреле с территории Армении позиций ВС страны в приграничном Кельбаджарском районе.

"8 января около 13:50 (12:50 мск) подразделения ВС Армении с направления населенного пункта Йухары-Шорджа Басаркечарского района обстреляли из гранатометов и крупнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии, расположенные на территории Кельбаджарского района", - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, в результате ответных мер огонь был подавлен, потерь среди личного состава и техники нет.

"В настоящее время ситуация на указанном направлении стабильная, оперативная обстановка находится под контролем подразделений ВС Азербайджана", - добавили в Минобороны.

16 ноября 2021 года в приграничных районах Сюникской области Армении произошли интенсивные бои между вооруженными силами Армении и Азербайджана. Ереван заявил, что азербайджанские военные начали наступление вглубь территории Армении. Под угрозой оказалась государственная трасса, связывающая столицу республики с южными регионами страны и Ираном. Баку возложил ответственность за произошедшее на Армению, обвинив армянские вооруженные силы в провокации. По информации Минобороны Азербайджана, армянские военнослужащие атаковали посты азербайджанских военных.

В связи с этими событиями министр обороны РФ Сергей Шойгу поочередно провел телефонные переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана. В пресс-службе российского оборонного ведомства сообщили, что после этого главы Минобороны Азербайджана и Армении приняли меры по стабилизации обстановки на границе и ситуация нормализовалась.