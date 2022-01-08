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Протесты в Казахстане

СМИ: звуки стрельбы снова раздаются в районе площади Республики в Алма-Ате

Издание Orda также сообщает о звуках сирен, которые слышали в городе вечером

НУР-СУЛТАН, 8 января. /ТАСС/. Звуки выстрелов были вновь слышны в субботу вечером в Алма-Ате, где не прекращаются беспорядки. Об этом сообщило казахстанское издание Orda.

По его данным, автоматная очередь прозвучала в Алма-Ате к западу от площади Республики, где в последние несколько дней происходили столкновения между участниками массовых беспорядков и сотрудниками правоохранительных органов.

Кроме того, как передает Orda, вечером в Алма-Ате были слышны звуки сирен. Подобные оповещения ранее использовались властями, чтобы предупредить жителей города, что они не должны выходить на улицу, поскольку действует режим антитеррористической операции.

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